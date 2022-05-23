Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a 'Emre Mor' tepkisi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a 'Emre Mor' tepkisi

23.05.2022 18:42
Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a 'Emre Mor' tepkisi

Fatih Karagümrük Kulübü, A Milli Takım aday kadrosuna alınmayan futbolcusu Emre Mor için teknik direktör Stefan Kuntz'a yapılan açıklamayla tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük Kulübü, A Milli Takım aday kadrosuna alınmayan futbolcusu Emre Mor için teknik direktör Stefan Kuntz'a yapılan açıklamayla tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada "Emre Mor'u milli takıma almayan anlayış bu milletin temsilcisi olamaz" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım aday kadrosu belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Emre Mor'un adaya kadroda yer almamasından dolayı bir açıklama yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Ne yazık ki Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u milli takıma almayan anlayış bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa çeşitli odakların temsilcisidir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz Stefan Kuntz'a en ağır tepki Fatih Karagümrük'ten geldi: Bu milletin temsilcisi olamaz
Kaynak: İHA

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