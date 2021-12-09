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Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı - Son Dakika

Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı

09.12.2021 17:04
Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 34 yaşındaki stoper, Fatih Karagümrük'te 6 lig maçında forma giydi.

Fas Milli Takımı'nın formasını 58 karşılaşmada terleten Benatia, kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus ve Udinese gibi önemli Avrupa takımlarında top koşturdu.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı - Son Dakika Spor


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