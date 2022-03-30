Fatih Özgökçen: "Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" - Son Dakika

- Fatih Özgökçen: "Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanındaki hedefleri için, "Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Düzenlenen törenin 68 yıldır devam etmesinin önemini de ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Özgökçen, "Başarı ödüllendiriliyor bu da ileride doğacak başarıların da bir öngörüsü oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özgökçen, Spor Toto Süper Lig ile ilgili olarak ise, "Biz özellikle Galatasaray maçından sonra kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, lig ikinciliğiydi. Şampiyonlar Ligi müziğini Konya'da dinletmek arzusu içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Önce kendi maçlarımızı kazanıp sonra da rakiplerin sonuçlarını değerlendirip hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.