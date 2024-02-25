Fatih Tekke: Deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Tekke: Deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli

Fatih Tekke: Deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçta deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Tekke, kırmızı kart sonrası rakibin savunmaya geçtiğini ve birçok fırsatı değerlendiremediklerini belirtti. Ancak, deplasmanda kazanılan puanın önemli olduğunu vurguladı ve oyuncularını tebrik etti.

25.02.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, deplasmanda kazanılan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Fatih Tekke, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın başlarda dengeli gittiğini belirten Fatih Tekke, "Kırmızı karttan sonra rakibin 5-3-1'e, yerleşik savunmaya geçişi oldu. Özellikle son bölümde birçok riskler, risklerin karşılığında penaltı ve birçok değerlendiremediğimiz fırsat oldu. İki takım için 1 puan iyi gibi gözükse de bizim için 2 puan kayıp oldu. Kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz arzu, sevindiriciydi. Yine de iyi oyunculardan kurulmuş bir takıma karşı deplasmanda kazandığımız bir puan çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Fatih Tekke, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 19:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: Deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement