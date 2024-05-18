Fatih Tekke: Maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor'daydı - Son Dakika
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Fatih Tekke: Maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor'daydı

Fatih Tekke: Maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor\'daydı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının üstün bir performans sergilediğini belirtti. Tekke, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve kulüp yönetimiyle olumlu görüşmeler yaptığını ifade etti.

18.05.2024 22:05
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Trendyol Süper Lig'inin 37. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bana göre maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor'daydı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, müsabakanın tamamında iyi oynadıklarını söyledi.

Baskılı bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"Belki 10 dakika hariç oyunun tümünde baskılara cesurca, çok doğru ve iyi oynayarak cevap verdik. Final pasları öncesinde topu kolay kaybetmeseydik daha farklı skor olabilirdi. Çok çok iyi, üstün bir oyun oynadık. Rakibimiz ligde çok ciddi mücadeleler verdi ve kalmayı da hak etmişti. Biz çok öncesinden bunu hak ettik, kazandık. Bana göre maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor'daydı. Herkesin keyif aldığı, riskli ve cesur oynayan bir takımımız. Dolayısıyla bu sezona bana göre damga vuran Alanyaspor var."

Fatih Tekke, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatarak, "Ligi iyi oynayarak, puanlar alarak bitirmek istiyoruz. Alanyaspor ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Hafta içinde iki defa kulüp yönetimi ile görüşmemiz oldu ve olumlu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: Maçın ve oyunun üstünlüğü tamamen Alanyaspor'daydı - Son Dakika

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