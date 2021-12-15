Menemenspor-Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Altaş Denizlispor'la 0-0 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık." dedi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi. İki tarafın da puana ihtiyacının olduğunu kaydeden Mutlu, "Bizim iç sahada kazanma ve kaybetmeme serimiz vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. İyi oynadık ama final paslarında sıkıntı yaşadık. 1'er puan paylaştık. Hedefimiz önümüzdeki hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı. Ayağı kırılan Okan Derici'ye ve Denizlispor camiasına geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Fatih Tekke: "Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış."

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç hakkında konuşulacak çok şey olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İçeride söylenene gören Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış. Çok geçmiş olsun hepimize. Daha önce Muğdat sezonu kapattı. Aissati devre arası dönecek, Ömer Şişmanoğlu da keza öyle. İlhan da büyük ihtimal ilk yarıyı kapattı, Hakan keza aynı. Bunlar maalesef üzücü. Hazırlık kampı geçirmemiş oyuncuların çoğunda böyle problemler oluyor ama maçtan önemlisi oyuncularımızın sağlığı. Herkese geçmiş olsun."