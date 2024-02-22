Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu

Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda birinci olarak altın madalya kazandı.

22.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:34
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Fransa'da Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda büyük bir başarı gösterdi.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Altın, sergilediği performansla yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın tebrik mesajında, "Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın'ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Atletizm, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Damla Altın pentatlonda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Arslan: Sana helal olsun güzel kızımız başarılarının devamını dileriz Türk milleti seninle gurur duyuyor 68 2 Yanıtla
  • metin betin: Zor bir branştır. Kardeşimizi tebrik ederiz. Göğsümüzü kabarttı, bayrağımızı göndere çektirdi ve istiklal marşımızı herkese dinlettiği için. 64 1 Yanıtla
  • Özkan Özdemir: helal olsun 60 1 Yanıtla

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