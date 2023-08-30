Fenerbahçe'den giden Ronaldo'ya dönüşüyor! Bruma'nın son yaptığı çok konuşulur

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, takımının Panathinaikos ile oynadığı maçta gol atıp Braga'yı Şampiyonlar Ligi'ne çıkardı.
Portekiz temsilcisi Braga, Şampiyonlar Ligi play off maçında Panathinaikos ile mücadele etti. Braga 83. dakikada Bruma'nın attığı golle Panathinaikos'u 1-0 mağlup edip Devler Ligi'nde gruplara kaldı.
Portekiz ekibi Braga geçen sezon devre arasında Süper Lig devi Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini yaz transfer döneminde 6.5 milyon euro bedelle almıştı.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, bu sezon çıktığı 6 resmi müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti. Bruma, Sarı-Lacivertliler'de ise 5 maça çıkmış, sadece 1 defa takım arkadaşlarına gol pası vermişti.
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