Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
İdman, sahada yapılan ısınma hareketleri, çabukluk ve dayanıklılık koşularının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.
Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?