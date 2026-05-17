Fenerbahçe 3-3 Berabere Kaldı

17.05.2026 23:39
Zeki Murat Göle, 2 puanı şanssız bir golle bıraktıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. İkinci yarıda performansımız 2-3 kat arttı. 3'üncü golü de bulduk, öne de geçtik. Şanssız bir golle 2 puanı bıraktık" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İki yarıdaki performansları arasında gece ve gündüz gibi fark olduğunu belirten Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip takım 2 kere gelebildi onlar da gol oldu. Maçta ceza sahasına 3 kere girdiler, 3 gol attılar. İkinci yarı tam tersi bir dünya vardı. Gece ve gündüz gibi. İkinci yarıda performansımız 2-3 kat arttı. 3'üncü golü de bulduk, öne de geçtik. Şanssız bir golle 2 puanı bıraktık" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU'

Sakat oyuncuların durumundan bahseden Zeki Murat Göle, "Nene ve Milan'ın sakatlıkları uzun süredir devam ediyor. Talisca ve Guendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu. Antrenman yapamadılar ve tedavi sürecindeydiler. Marco Asensio ağrılarla idare etmeye çalıştı. Onu korumak zorundaydık. Daha kötü olur diye kadroya alamadık. Eski sakatlığının nüksetmesiyle ilgili sıkıntısı yok. Onun da kontrolleri devam edecek. Cherif'in antrenmanda ayak bileğinde travma yaşadı. Maçın devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Bugünkü maç bizim için zor bir süreç oldu" sözlerini sarf etti.

Göle sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olacağını görecek."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor, Son Dakika

22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
