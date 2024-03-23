Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ\'ı 89-56 yenerek çeyrek finalde avantaj sağladı

Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek

Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftar yemeğine tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor.