Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibiyle finalde karşılaşacak

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi finalinde yarın Mersin'de Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenman başantrenör Valerie Garnier yönetiminde gerçekleştirildi.
1 saat 30 dakika süren idman ısınma hareketleriyle başlayıp taktik çalışmayla tamamladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın yapacağı şut antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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