Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
Galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi
Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.
Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.
Konferans Ligi'nde 16. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları karnesi
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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|82
|42
|23
|17
|119
|80
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|34
|12
|11
|11
|48
|39
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|15
|11
|-
|4
|41
|19
|TOPLAM
|267
|106
|55
|106
|363
|380
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