Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı detaylı bir şekilde verilmiştir.

13.03.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi

Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

Konferans Ligi'nde 16. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

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Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

15

11

-

4

41

19

TOPLAM

267

106

55

106

363

380

Kaynak: AA

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