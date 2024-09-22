Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçika ekibi Saint- Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Union Saint-Gilloise karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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