Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

01.07.2022 22:50
Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, kampa girilen otelin sahasında yapıldığı belirtildi.

Salonda 2 grup halinde kuvvet ile dayanıklılık idmanının ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu sonrası 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, idmanın taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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