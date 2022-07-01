Salonda 2 grup halinde kuvvet ile dayanıklılık idmanının ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu sonrası 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, idmanın taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.