Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

ALİ KOÇ, ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA BİRLİKTE OMUZLARDA

Temsilcimizin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Futbolda gelen başarısız sezonların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.

Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.