Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Temsilcimizin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Futbolda gelen başarısız sezonların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.
Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı - Son Dakika
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