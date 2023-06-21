Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi

21.06.2023 19:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki kritik görüşme 3 saatten fazla sürdü. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek. Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki kritik görüşme 3 saatten fazla sürdü. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. 3 saatten fazla süren görüşmede Arda Güler, toplantıdan mutlu olarak ayrıldı. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınmadı. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

KALMASI İSTENİYOR

Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

Takımdan ayrılıyor mu? Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Ali koçun ardayı kapının önüne koysa daha iyi Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
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Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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