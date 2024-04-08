Fenerbahçe Beko, A.Efes\'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği A. Efes'e 90-80 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 19, Nigel Hayes 11, Sertaç Şanlı 4, Scottie Wilbekin 18, Marko Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Johnathan Motley 2, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A.Efes: Shane Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Will Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Daniel Oturu 17, Rodrigue Beaubois 15, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones 3, Doğuş Özdemiroğlu
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 19-22 (A.Efes lehine)
Devre: 40-42 (A.Efes lehine)
3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen iftar programında polisler bir araya geldi. Sumbas İlçe Emniyet Amirliği tarafından belediyenin toplantı salonunda düzenlenen iftara, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da katıldı.
İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu olağanüstü genel kurula davet etmek için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. İhtarnameyle ilgili yapılan açıklamada, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağına dair resmi bir belge veya karar olmadığı belirtilerek, genel kurulun en geç haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Direktör Selçuk İnan, takımı ligde tutmak istediklerini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, taraftarlara ve iş insanlarına destek çağrısında bulunurken, İnan da taraftarlardan destek beklediğini belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo'nun 2 golü ve Dennis'in bir golüyle Göztepe galibiyete ulaştı. Maçta Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo ve Dennis'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
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