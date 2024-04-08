Fenerbahçe Beko, A.Efes'e mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, A.Efes'e mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, A.Efes\'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği A.Efes'e 90-80 mağlup oldu. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, A.Efes'in başantrenörü ise Tomislav Mijatovic'ti. İlk periyodu A.Efes 22-19 önde tamamladı. İlk yarıyı da A.Efes 42-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko öne geçse de son periyotta A.Efes maçı 90-80 kazandı.

08.04.2024 22:52  Güncelleme: 22:54
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği A. Efes'e 90-80 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 19, Nigel Hayes 11, Sertaç Şanlı 4, Scottie Wilbekin 18, Marko Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Johnathan Motley 2, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A.Efes: Shane Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Will Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Daniel Oturu 17, Rodrigue Beaubois 15, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones 3, Doğuş Özdemiroğlu

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 19-22 (A.Efes lehine)

Devre: 40-42 (A.Efes lehine)

3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, A.Efes'e mağlup oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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