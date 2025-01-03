Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i 84-76 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı.

03.01.2025 23:47
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Artüras Sukys (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 6, Mays 9, Hayes-Davis 12, Guduric 17, Colson 1, Melli 7, Tarık Biberovic 17, Hall 11, Pierre 3, Birch 1

Anadolu Efes: Larkin 15, Nwora 12, Thompson 2, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Beaubois 2, Bryant 16, Smits 5, Johnson 5, Oturu 2, Erkan Yılmaz

1 Periyot: 24-24

Devre: 43-40

3 Periyot: 64-56

5 faulle çıkan: Dk. 35.01 Oturu (Anadolu Efes)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan müsabaka 3 sayılık atışlarla başladı.

Anadolu Efes'te Larkin ve Nwora, Fenerbahçe Beko'da da Mays dış atışlarda isabet sağlarken, sarı-lacivertli ekipte Sertaç Şanlı'nın yakın mesafeden sayısıyla ilk bölüm Anadolu Efes'in 6-5'lik üstünlüğüyle geçildi.

Konuk ekipte Larkin'in etkili oyununa Fenerbahçe Beko takım halinde karşılık verirken lacivert-beyazlılar televizyon molasına 14-13 önde girdi.

Molanın ardından Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın serbest atışları, Hayes-Davis'in de basketiyle 17-14 öne geçti.

Ev sahibinde Hayes-Davis, konuk takımda da Larkin ve Poirier atışlarında isabet bulurken, ilk çeyrek 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Efes, Johnson'un üst üste basketleriyle 5-0'lık seriyle ikinci periyoda başlarken Fenerbahçe Beko, Guduric ve Tarık Biberovic'le rakibine yanıt verdi: 29-29.

Televizyon molasına Anadolu Efes'in 34-32'lik üstünlüğüyle girilirken molanın ardından iki takım da 2 dakika boyunca sayı üretemedi.

Fenerbahçe Beko'da Hall serbest atışta 1 isabet bulurken Guduric'in 3 sayılık basketiyle skor 36-34 oldu, Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic molaya gitti.

Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler üretirken, Fenerbahçe Beko'de Pierre son saniye üçlüğüyle takımının soyunma odasına 43-40 önde girmesini sağladı.

İkinci devreye Anadolu Efes, Nwora ve Poirier'nin basketleriyle başladı: 43-44.

Fenerbahçe Beko'da Mays, Hall ve Melli, Anadolu Efes'te ise Larkin'in isabetli atışlarıyla skor 52-52 oldu.

İki ekibin de hücumda yaptığı top kayıpları dikkati çekerken, Fenerbahçe Beko savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurdu.

Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes molaya gitti: 55-52.

Molanın ardından Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis üç sayılık atışta isabet sağlarken fark da 6 sayıya çıktı: 58-52.

İki ekip de karşılıklı sayılar bulurken sarı-lacivertli ekip son hücumda Mays ile bulduğu basketle son periyoda 8 sayı önde girdi: 64-56.

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko serbest atışlardan sayı bulurken, Anadolu Efes ise Bryant isabetli atış yapan isim oldu. İlk 5 dakikalık bölümde fark değişmedi: 68-60.

Ev sahibi ekip savunmada etkili görüntüsünü sürdürürken, Guduric'le serbest atışlardan 3 sayı daha üreterek farkı çift hanelere çıkardı: 71-60.

Sarı-lacivertli ekip bu çeyrekte serbest atış dışında ilk basketini Tarık Biberovic'in 3 sayılık atışıyla buldu.

Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in serbest atışlarda isabet sağlamasıyla maçtaki en yüksek farka ulaştı: 76-62.

Son bölümde savunmadaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, dış atışlarda da isabet yüzdesine devam ederken parkeden de 84-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 11. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes de 9. kez kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika

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