Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe

07.06.2022 12:53
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.

Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe - Son Dakika

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