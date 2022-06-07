Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe - Son Dakika

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