Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi

Fenerbahçe Beko, Barcelona\'ya Yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu ve 11. yenilgisini aldı.

02.04.2025 23:16
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Tarık Biberovic 8, Guduric 5, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 8, Baldwin 14, Melli 2, Hall 6, Bango, Colson 5, Birch 2

Barcelona: Satoransky 15, Sarr, Anderson 2, Parker 24, Fall 4, Punter 8, Brizuela 5, Hernangomez 10, Abrines, Parra 15

1. periyot: 23-21

Devre: 50-39

3. periyot: 66-62

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 33. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İspanyol ekibi ise 19. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli oyuna sahne oldu. Pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci çeyreğe iyi savunma yaparak başladı. Boyalı alanı etkili savunan Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi önünde 16. dakikayı 39-31 üstün geçti. Topu iyi paylaşan ev sahibi takım, 17. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 42-31. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da (50-39) 11 sayılık avantajla girdi.

İkinci yarıya da tempolu giren Fenerbahçe Beko, 23. dakikada farkı 15 sayıya kadar yükseltti: 59-44. Bu dakikadan sonra 13-2'lik seri yakalayan Barcelona, 26. dakika biterken farkı 4 sayıya düşürdü: 61-57. Sarı-lacivertli takım, pota altını iyi savunan rakibi karşısında orta mesafeden bulduğu basketlerle final periyoduna 66-62 önde gitti.

Barcelona, son çeyreğe tempolu başladı. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertli takım karşısında 8-2'lik seri yakalayan İspanyol ekibi, başantrenör Sarunas Jasikevicius'a verilen teknik faulün ve top kaybının ardından 32. dakika biterken öne geçti: 68-70. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Fenerbahçe Beko, son 5 dakikaya 7 sayı geride girdi: 68-75. Son bölümde üst üste hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 83-75 mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi - Son Dakika

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