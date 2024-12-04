Fenerbahçe Beko Baskonia'ya Yenildi

(ANKARA) - EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 yenildi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. Buesa Arena'daki mücadele saat 22.30'da başladı.
Birinci çeyreği 12- 26, ilk yarıyı 25- 45 ve üçüncü çeyreği 47-63 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya 88 - 76 mağlup oldu.
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