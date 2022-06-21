Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe getirilen Itoudis için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe getirilen Itoudis için imza töreni düzenlendi

21.06.2022 14:12

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Itoudis'in yanı sıra sarı-lacivertli kulübün erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier katıldı.

Çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Komsuoğlu, "İstediğimiz sonuçları alamadığımız dönemler oldu. THY Avrupa Ligi'nde Rus ekipleriyle ilgili alınan karardan en çok etkilenen takım olduk. Hedeften uzak kaldık. Sezonu çok değerli bir lig şampiyonluğuyla tamamladık. Yeni bir heyecanın temellerini atıyoruz. Fenerbahçe'yi, Avrupa'da başarı denince akla ilk gelen isimlerin biri Dimitris Itoudis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe, basketbolda Avrupa'nın en güçlü markalarından biri. Bunu korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Sözlerine Türkçe "Günaydın, merhaba" diyerek başlayan Itoudis, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Sorumluluğumun farkındayım. Çok mutluyum. Başta başkanımız Ali Koç olmak üzere herkese bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Basının yüksek katılımı beni inanılmaz mutlu etti. Tarih yazmak için buradayız. Beklentileri karşılaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendiği dönemde Panathinaikos'ta beraber görev yaptığı Galatasaray Nef'in başantrenörü Andreas Pistiolis ile ilgili soruyu Itoudis, "İlişkiler insani. Obradovic ve Pistolis aynı zamanda aile dostumuz. Çok ciddi hayat bağı var. Spor insanları birleştiriyor, bu çok önemli. Rekabet her zaman olacak. Obradovic ile Banvit'te ilk karşılaşmamız çok duygusaldı. Ekibimle birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı iddia edilen Scottie Wilbekin ve takımdan ayrılacakları öne sürülen Jan Vesely ve Nando de Colo ile ilgili de görüşlerini aktaran Dimitris Itoudis, "Vesely ile konuşma şansı buldum. Vesely, Fenerbahçe için büyük anlam taşıyor. Kulübün teklifini biliyorum. Onun için aile kararıydı. de Colo ile de konuştum. Geçmişte 5 yıl birlikte çalıştık. Ortam değişikliği istediğini söyledi. Derya ve Gherardini ile konuşuyoruz. Wilbekin ile de görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gherardini ve Derya Yannier'in görüşleri

Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini, Itoudis'in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Itoudis'in başarılarından bahsetmeye gerek yok. CSKA Moskova'da çok başarılıydı. Bunlar tesadüf değildi. Bu da yetenekli ve kaliteli bir başantrenör olduğunu gösteriyor." dedi.

Dimitris Itoudis'e güvendiklerinin altını çizen Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier ise "Kendisi çok değerli bir insan ve koç. Onun önderliğinde 3 senelik süreçte Fenerbahçe'yi Avrupa'nın zirvesine el birliğiyle taşıyacağız. Seneye Cumhuriyet'in 100. yılı. Başkan ve yönetim kurulu çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Bütün sorumluluğunu yerine getirmeye çalışacağız. Hepimiz Fenerbahçe'yi gururlandıracak tabloyu ortaya çıkarmak için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı iddia edilen Scottie Wilbekin ve takımdan ayrılacakları öne sürülen Jan Vesely ve Nando de Colo ile ilgili de konuşan Derya Yannier, şunları kaydetti:

"Wilbekin de dahil birçok oyuncuyla temas halindeyiz. O da bunlardan biri. Kolay bir süreci yok. Devam eden sözleşmesi var. Başka bir takım da resmin için de. Elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Net bir durum yok. Vesely, bu ailenin 8 senedir önemli bir parçası. Epey süredir temaslarımız oluyor. Karar tamamen onda. İnsan bazen hayatıyla ilgili farklı bir karar vermek istiyor. Kulüp, devam etmesi için her türlü fedakarlığı yapmış durumda. Karara saygı duyacağız. de Colo da temaslarımız devam ediyor. Başantrenörün teknik analizi her şeyden önemli."

Tören, Sertaç Komsuoğlu ve Dimitris Itoudis resmi sözleşmeyi imzalamalarıyla son buldu.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi -1- Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis için imza töreni düzenlendi -1-
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe getirilen Itoudis için imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:28 Galatasaray, eknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:58 Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 20:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe getirilen Itoudis için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement