Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği

18.06.2022 13:52
Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandığı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2014'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte görev alan ve elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gherardini'nin 2 yıl boyunca görevine "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edeceği belirtildi.

Derya Yannier'in ise gelecek sezondan itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev alacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği - Son Dakika

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