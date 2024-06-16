Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörleriyle Yollarını Ayırdı

Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Yardımcı Antrenörleri Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." denildi.