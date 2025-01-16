Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı Yendi

Spor

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Kızılyıldız: McIntryre 23, Dadidovac 2, Kalinic 8, Dobric 10, Bolomboy 1, Canaan 17, Petrusev 12, Giedraitis 2, Teodosic 5, Mitrovic 7, Dos Santos 4, Brown

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, Zagars 4, Colson 3, Birch 8, Hayes-Davis 27, McCollum 7, Melli 16, Tarık Biberovic 16, Hall 4, Pierre

1. Periyot: 24-21

Devre: 43-49

3. Periyot: 61-70

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 96-91 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Kızılyıldız ise 9. kez mağlup oldu.