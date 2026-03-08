Fenerbahçe Beko, Mersin'i Geçti

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Colson 12, Birch, de Colo 11, Onuralp Bitim, Jantunen 9, Metecan Birsen12, Melih Mahmutoğlu 10,Silva 10, Zagars 6, Demircan Demir
MERSİN SPOR: White 6, Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Olaseni 4, Efe Ergi Tırpancı 3, March 15, Enoch 12, Chassang 7, Leon Apaydın 2, Koray Çekici
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
DEVRE: 46-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-51
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta maçında Mersin Spor'u konuk ettiği karşılaşmadan 91-78 galip ayrılarak 19'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
