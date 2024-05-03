Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi

Fenerbahçe Beko, Monaco\'ya yenildi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 65-62 yenildi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımın oyununu beğenmediğini ve sorumluluk almaları gerektiğini söyledi. Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic ise takımının akıllı bir maç çıkardığını ve sonucun kendileri için iyi olduğunu belirtti.

03.05.2024 23:49
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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında konuk ettiği Monaco'ya 65-62 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım gibi oynayamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, sözlerine rakiplerini tebrik ederek başladı.

Maçın sonunda yaşanan olaylar için rakiplerinden özür dileyen Jasikevicius, "Bu kesinlikle bizim tablomuz değil. Bahaneler arayıp böyle bir kültür yaratmamamız lazım. Takım gibi oynamadık ve Monaco problem yarattı. Sorumluluk almamız lazım. Oyun kurucularımız gerekli oyunu yaratamadı. Elinde top olan kendi çözüm üretmeye çalıştı ve bu bizim için negatif bir durumdu." diye konuştu.

Pozitif düşünmeleri gerektiğini de aktaran Jasikevicius, "Hala beşinci maça çıkma şansımız var. Birinci maçtan itibaren çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık ve en iyi oyuncularımızdan biri yoktu. Şimdi neyi eksik yaptığımıza bakacağız. Topu çok elimizde tuttuk, çok iyi mücadele ettik. Onların kader maçı olmasına rağmen onlardan daha istekliydik ama çok hata yaptık ve sabırsızdık." ifadelerini kullandı.

Sasa Obradovic: "Çok akıllı bir şekilde oynadık"

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic ise çok akıllı bir maç oynadıklarını söyledi.

Sonucun kendileri için çok iyi olduğunu aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

"En tatmin edici kısmı da diğer maçlara göre çok akıllı bir şekilde oynadık. İkinci maçın lehimize olmasını bekliyordum, bu avantajımızı kullandık. İlk maçta üretmeyen oyuncular bugün iyiydi. Sadece yaratıcılar değil bütün oyuncular iyi katkıda bulundu. Bu ortamda bu taraftara karşı başka türlü kazanmazsınız. 5. maç kolay olmayacak. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neler yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evimizde daha iyi oynuyoruz, 2 takım üzerinde büyük baskı olacak son maçta. Normal sezonda saha avantajını hak ettik. Bugün daha akıllı hücum ettik. Ribaundlarda Fenerbahçe daha iyiydi ama diğer yerlerde kolay sayı üretmelerine izin vermedik. Bu da takım olmamızı gösterdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'ya yenildi - Son Dakika

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