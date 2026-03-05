Fenerbahçe Beko, Monaco'yu Farkla Yendi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, de Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52

Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 88-70 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Jantunen ve Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Periyodun kalanında iki takım da pota altında karşılıklı basketler buldu. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da sert savunma yaparak başladı. Bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde takımlar ikişer sayı üretebildi. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko; Boston ve Silva'nın üst üste basketleriyle skoru 28-20'ye getirdi. Monaco bu sayılara Begarin ve Blossomgame'in atışlarıyla karşılık verirken Jasikevicius molaya gitti. Mola dönüşünde Silva ve Colson ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, farkı çift haneye çıkardı: 34-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle gitti.

İkinci devre de ilk yarıdaki gibi karşılıklı sayılarla başladı. Monaco'da James, Fenerbahçe Beko'da ise Baldwin öne çıkan isimler olurken Horton Tucker'ın üst üste sayılarıyla fark 13 sayıya yükseldi: 59-46. Bu çeyrekte dış atışlarda da başarılı olan Fenerbahçe Beko, son periyoda 66-52 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Monaco oldu. Hayes ve James'in basketlerinin ardından üç sayılık basketlerde de etkili olan Fransa temsilcisi, 10-3'lük seri yakalayarak farkı 7 sayıya düşürdü: 69-62.

Sarı-lacivertlilerde takımın en dikkati çeken ismi olan Tucker, 2 hücumda bulduğu 4 sayıyla bitime 5 dakika kala farkın yeniden çift hanelere çıkmasını sağladı: 75-64. Son bölümde Monaco'nun farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 88-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 9. kez kazanan lider Fenerbahçe Beko, toplamda ise 29 maç sonunda 22. galibiyetini elde etti. Monaco ise 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.