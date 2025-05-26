Fenerbahçe Beko\'nun Şampiyonluğu Tekirdağ\'da Coşkuyla Kutlandı

THY Euroleague finalinde Fransa temsilcisi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun tarihi zaferi, Tekirdağ'da büyük bir sevinçle kutlandı.

Final karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'daki Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara döküldü. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli bayraklarla cadde ve meydanlarda konvoylar oluşturdu. Araçlarıyla korna çalarak şehir turu atan taraftarlar, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarlar meşaleler yakarak kutlamalara renk katarken, havai fişek gösterileriyle zafer coşkusu doruğa ulaştı. Tekirdağ'ın merkezi noktalarında gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda, Fenerbahçe'nin Avrupa zaferi adeta bayram havasında karşılandı.

Polis ekipleri olası taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar genel olarak olarak olaysız geçti. - TEKİRDAĞ