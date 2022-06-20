Samet Geyik, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son 2 sezonda başkent temsilcisi Türk Telekom'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvet, geride kalan sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 26 maçta süre aldı ve 7.52 sayı, 4.12 ribaunt, 1.04 asist ortalamalarıyla oynadı.

Samet Geyik, hem alt yaş gruplarında hem de A takım seviyesinde A Milli Takım'ın formasını birçok kez terletti.