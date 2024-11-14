Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.
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