Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi İçin Taraftarlar Harekete Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi İçin Taraftarlar Harekete Geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek olan siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra otobüslere bindi ve saat 15.00'te stadyuma hareket etti. Polis, güvenlik önlemleri alarak taraftarların beklemesi sırasında tezahüratlarda bulunmalarına izin verdi. Toplam 24 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıkan 2 bin 79 taraftar, maçı heyecanla bekliyor.

27.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek olan siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu önünde toplanarak derbiyi deplasmanda takip edecek Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra otobüslere bindi ve saat 15.00'te stadyuma hareket etti. Bekleme sırasında takımları lehine tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Toplam 24 otobüsle maçın oynanacağı stada doğru yola çıkan 2 bin 79 taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kadıköy'e doğru hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi İçin Taraftarlar Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi İçin Taraftarlar Harekete Geçti - Son Dakika
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