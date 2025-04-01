Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı Farkla Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 49 sayı farkla 91-42 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede özellikle 2. periyotta üstünlüğünü parkeye yansıtan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 56-21'lik skorla gitti. Son çeyrekte farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Opet, karşılaşmadan 91-42 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç, 3 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Melikşah Mercan

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 11, McBride 21, Williams 11, Meesseman 8, Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 7, İdil Saçalır 6, Selen İrem Baş 2, Sudenur Akarpa, İrem Erdik

Beşiktaş: Özge Özışık 2, Lazic 4, Hatice Pelin Gülçelik 8, Gizem Başaran Turan 6, Fagbenle 19, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Elif Ülkü, Esra Güvenç 1

1. Periyot: 27-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 56-21 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 75-33 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL