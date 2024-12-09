Fenerbahçe, Bilbao Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL