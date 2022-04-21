Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

21.04.2022 15:14
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Rize'ye gidecek.

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Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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