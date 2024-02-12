Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Takım, bugün öğle saatlerinde yapılan idmanla maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maçlar yapıldı. Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

12.02.2024 15:52  Güncelleme: 16:06
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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