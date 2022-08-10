Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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