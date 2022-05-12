Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

12.05.2022 19:51
Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübünde 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünde 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıllık olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.

Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 4 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulunun ibrası görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda 2022 yılı bütçe tasarısı kararlaştırılacak ve disiplin cezası alan üyelerin ihraç kararları da oylanacak.

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Fenerbahçe, Cumartesi, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu - Son Dakika
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