Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek mali genel kurul toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika

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