Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

03.06.2022 15:22
Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek mali genel kurul toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulunun ibrası görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda 2022 yılı bütçe tasarısı da oylanacak.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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