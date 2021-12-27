Fenerbahçe'de Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turunda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.