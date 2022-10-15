Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

15.10.2022 19:51
Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciverti futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte; Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc bireysel programlar eşliğinde çalışmalarına devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya gidecek.

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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