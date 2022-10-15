Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciverti futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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