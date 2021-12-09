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Fenerbahçe'de büyük rotasyon - Son Dakika

Fenerbahçe'de büyük rotasyon

09.12.2021 20:57
Fenerbahçe'de büyük rotasyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Ligde Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer alırken, UEFA listesinde yer almayan Crespo maç kadrosunda bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de oynadı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de büyük rotasyon

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Rizespor, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük rotasyon - Son Dakika Spor


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