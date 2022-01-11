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Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı

11.01.2022 14:37
Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Adana Demirspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.


Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı
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Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı - Son Dakika
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