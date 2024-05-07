Fenerbahçe\'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel\'in sakatlık durumu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkiklerde İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Bright Osayi-Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."