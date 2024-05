Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sakatlıkları açıklandı

Spor

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi Samuel, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıktı. Bugün iki futbolcu için hastanede MR görüntülenmesi yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten sakatlık yaşayan futbolcular için sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın hastanede MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL