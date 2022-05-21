Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti

21.05.2022 21:49
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından sonra kulübe veda etti. Tecrübeli hoca maçın ardından yaptığı açıklamada, "Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal sözleşmesinin sona erdiğini belirterek camiaya veda etti.

"CAMİAMIZIN BİRLEŞMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

İsmail Kartal açıklamasında, "5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak... Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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