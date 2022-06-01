Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

01.06.2022 11:34
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu.

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu.

Fenerbahçe'de 20 Aralık'ta Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerde yeni hoca arayışlarına başlanmış, ancak yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamamış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman Teknik Direktör Joachim Löw ile bir görüşme sağlayıp bundan sonuç alamazken, Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Dün gecenin geç saatlerinde Portekiz'den özel uçakla İstanbul'a gelen ve burada Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanıp daha sonra konaklayacağı yere helikopter ile götürülen tecrübeli teknik adam ile bugün 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

ÖNEMLİ İSİMLER KAZANDIRDI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Tecrübeli teknik adam, Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandırırken, Benfica ise bu önemli yıldızlardan büyük gelir elde etti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

67 yaşındaki teknik adamın başarıları göz dolduruyor. Teknik direktör olarak 834 maçta 516 galibiyet alarak 2.04 puan ortalaması yakalayan Jesus, 12 farklı takımda 16 kupa kazanarak bugüne kadar 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan 5'inde turu atlayan taraf olmayı başardı. Portekizli teknik direktörün kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası bulunuyor.

(Ozan Buğra Koşar - İHA)

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi

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Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
Kaynak: İHA

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