Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip - Son Dakika
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Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip

23.11.2022 12:12

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Serdar Dursun'un yeni adresi için bomba bir iddia gündeme geldi. Sezon başında da milli futbolcuya ilgi gösteren Adana Demirspor'un Serdar Dursun için yine harekete geçtiği belirtildi.

Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Adana Demirspor, golcü transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Maviş Şimşekler'in Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Dursun ile ilgilendiği öne sürüldü.

SEZON BAŞINDA İMZAYI ATTIRAMADILAR

Fanatik'te yer alan habere göre, sezon başı transfer döneminin bitmesine 2 saat kala Serdar Dursun'u takıma kazandırmak için mesai harcayan Adana Demirspor, milli futbolcuya imzayı attıramamıştı. Güney ekibi bu kez transferi bitirmek istiyor.

BU KEZ ADANA DEMİRSPOR FORMASI GİYEBİLİR

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe'de Valencia, Batshuayi ve Joao Pedro gibi isimlerin gölgesinde kalan Serdar Dursun, Adana Demirspor'un yolunu tutabilir. Mavi Şimşekler'in sezon başında kadrosuna katamadığı milli futbolcuya bu kez imza attırmakta kararlı olduğu iddia edildi.

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Adana Demirspor, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip - Son Dakika
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