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Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek - Son Dakika

Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek

01.02.2022 14:27

Fenerbahçe'de Joachim Löw döneminin başlaması an meselesi. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Löw'ün maaşı için sponsor buldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dört gözle resmi açıklamayı bekliyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, uzun süredir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik direktör Joachim Löwle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Löw dönemi başlıyor! Maaş konusunu Ali Koç çözdü

EL SIKIŞILDI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'yi çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç'a kalmıştı. Alman teknik adamın şartlannı uygun bulan Ali Koç, Löw'le son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı.

İMZA SÜRESİ 3 YILLIK

Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Löw dönemi başlıyor! Maaş konusunu Ali Koç çözdü

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Başkan Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A'dan Z'ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi istikrara kavuşturacak doğru ismin Löw olduğuna inanan Koç, uzun süredir emek verdiği anlaşmayı sağladı ve iş sadece ıslak imzaya kaldı.

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Joachim Löw, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek - Son Dakika
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